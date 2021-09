Un uomo italiano di 36 anni è stato accoltellato alla gola, oggi pomeriggio intorno alle 16.30, a Cesano Boscone (Milano) nel corso di una lite. L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 ed è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. E’ in pericolo di vita. Sul posto, in via delle Magnolie, anche i carabinieri della compagnia di Corsico che indagano sull'accoltellamento.

