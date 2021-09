Biella, becca il compagno con l'amante e reagisce distruggendo la casa e la... Maserati

Storie di ordinaria follia a Biella: una donna è rientrata a casa da un viaggio di lavoro in anticipo e ha scoperto il compagno con l'amante. E la sua prima reazione è stata rompete tutto, qualunque cosa le capitasse sotto mano: mobili, suppellettili. Una rabbia che ha "costretto" l'amante a rinchiudersi in bagno ed a fuggire dalla finestra per paura di essere aggredita.

A quel punto il marito, un uomo sulla sessantina, ha provato, inutilmente, a calmare la situazione. Ma non c'è stato nulla da fare, anzi. La donna, sempre più inviperita, si è recata giù in garage e ha letteralmente fatto a pezzi la Maserati.

L'uomo ha chiesto l'intervento della polizia e ha contato danni per circa 300mila euro.