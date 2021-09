Giacomo Sartori, trovata a Casorate Primo (Pavia) l'auto del 30enne scomparso a Milano

E' stata ritrovata nel pomeriggio nel territorio Casorate Primo (Pavia) l'auto di Giacomo Sartori, il 30enne originario della provincia di Belluno, scomparso da Milano, città in cui lavora, e di cui familiari e amici non hanno notizie dalla serata di sabato 18 settembre. L'auto è chiusa e al momento non sono emersi elementi utili: in corso i rilievi da parte del personale del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano. Avviate le ricerche per ritrovare il 30enne.

