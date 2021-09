Green pass, tamponi a prezzi calmierati anche nelle strutture convenzionate

Le farmacie sono tenute ad applicare il prezzo calmierato dei tamponi antigenici sul Covid ma questo è «assicurato anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione» dei tamponi rapidi e aderenti al protocollo d’intesa. Si tratta di una novità del testo finale del nuovo dl sul Green pass. Vengono stanziati 105 milioni per i tamponi gratis agli esenti dal vaccino e vengono confermate le sanzioni per le farmacie che non si adeguano: multe da 1000 a 10000 euro e la chiusura dell’attività per massimo cinque giorni.

