In migliaia al comizio di Conte a Cosenza, Ermal Meta sbotta: "Da domani capienze spettacoli tornano normali?"

Successo straordinario per Giuseppe Conte nel corso della sua visita in Calabria, in termini di seguito. Comizi elettorali con tantissimo pubblico. Le immagini di migliaia di persone in pieno assembramento, con mascherina di protezione individuale ma senza alcun distanziamento, hanno però provocato tante proteste sui social. Tanti i commenti giustamente polemici al di sotto dei contenuti di Conte. Tra i tanti spunta quello di Ermal Meta, che su Twitter ha postato un video tratto dal comizio elettorale di Giuseppe Conte a Cosenza con un pubblico sotto al palco ammassato e ha scritto: "Quindi da domani le capienze degli spettacoli in generale tornano alla normalità?" a cui ha risposto Michielin che, sempre in maniera ironica ha scritto: "Praticamente ora anziché annunciare un concerto devi annunciare un comizio, così te lo lasciano fare".

