Cosenza, aveva la cocaina nell'abitazione: arrestato un 47enne

Nella mattinata di ieri, gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Cosenza, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di droga, hanno arrestato A.A., di 47 anni del luogo, già noto per reati specifici nonché contro la persona e il patrimonio. L’uomo, controllato a bordo della sua autovettura, ha destato i sospetti degli operatori di Polizia che hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione nonché nel magazzino a lui in uso che ha permesso di rinvenire e sequestrare 23 grammi di cocaina, già suddivisa in più dosi pronte per essere cedute a terzi. All’esito delle formalità di rito, l'uomo è stato tratto in arresto nella flagranza di reato di “detenzione ai fini di spaccio di droga” e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.

