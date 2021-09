Discoteche, Costa: "Ci sono le condizioni per riaprire a fine mese"

«Il governo ha preso l’impegno di valutare il 30 settembre l’aumento delle capienze. Ora ci sono le condizioni per dire che a fine mese si potranno riaprire le discoteche e riportare la capienza all’80%, per arrivare al 100% in un mese. Se no finiamo per dare fiato ai No Vax quando dicono che i vaccini non servono». È quanto afferma il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, in un’intervista alla Stampa.

Per Costa, «siamo sulla buona strada ma non possiamo abbassare la guardia. Però dobbiamo provare a rivivere con normalità. Senza abbandonare la prudenza, ma nemmeno facendoci condizionare ancora dalla paura. Dobbiamo imparare a convivere col virus, sapendo che continuerà a circolare».

E in merito alla possibilità di lasciare a casa solo gli studenti con sintomi e continuare le lezioni in presenza per gli altri sottolinea che «nella scuola, come per tutti gli altri settori, dobbiamo procedere per gradi. Il primo obiettivo era iniziare le lezioni in presenza e a due settimane dalla riapertura i dati sui contagi sono confortanti. Nei prossimi giorni se tutto andrà bene lo potremmo anche valutare».

