Ciclista percorre la via Emilia... ubriaco: nella borraccia il vino al posto dell'acqua

In sella alla sua bici a pedalata assistita, un 41enne italiano, mentre percorreva la via Emilia a Ozzano dell’Emilia, nel Bolognese, faticava a mantenere la traiettoria. Questo ha insospettito i carabinieri che, durante un controllo, hanno notato il ciclista e lo hanno fermato. Dopo accertamenti i militari non solo hanno scoperto che non aveva la patente, per alcuni precedenti di polizia, ma anche che nella borraccia, fissata alla due ruote, non c'era acqua, ma vino rosso. Sottoposto ad alcoltest, il 41enne è stato trovato con un tasso alcolemico di 1,61 grammi per litro, tre volte oltre il limite di legge. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e segnalato alla Prefettura perché trovato in possesso di una dose di hashish.

