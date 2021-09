Meteo, weekend d'estate al Sud con picchi di 33° in Sicilia. Temporali al Nord

Sarà un fine settimana con l’anticiclone africano che ostinatamente non vuole lasciare il nostro paese e che si distrarrà soltanto nella giornata di domenica.

Mattia Gussoni, meteorologo del sito 'www.iLMeteo.it' informa che sabato sarà una giornata in prevalenza soleggiata e decisamente calda su gran parte delle regioni, soltanto al Nord si avrà un graduale aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali, primi segni di un cambiamento che avverrà in quel di domenica.

Le temperature raggiungeranno valori massimi di tutto rispetto per il periodo: la colonnina di mercurio toccherà facilmente i 29-30 C su molte città del Centro e del Sud, con picchi di 32-33 C come in Puglia e Sicilia. Domenica una perturbazione atlantica interesserà il Nord Italia a suon di piogge, temporali, locali grandinate e con il rischio di nubifragi sui settori centrali della Liguria. I rovesci temporaleschi dal Nordovest si estenderanno con il passare delle ore al Nordest e riusciranno a interessare pure la Toscana. Sul resto d’Italia continuerà il bel tempo tempo con temperature massime in ulteriore aumento.

Le previsioni nel dettaglio

Sabato 25. Al nord: verso sera peggiora al Nordovest. Al centro: nubi in aumento, ma in prevalenza soleggiato. Al sud: sole prevalente e caldo. Domenica 26. Al Nord, forti temporali su tutte le regioni. Al Centro: instabile sulla Toscana. Al Sud: bel tempo prevalente. Lunedì 27. Al Nord, tempo in miglioramento, ultimi rovesci sulla Romagna. Al Centro: instabile su alta Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo. Al Sud: cielo sereno o al più poco nuvoloso.

