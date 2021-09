Sesso in auto, colpiscono il freno a mano e l'auto vola giù dalla collina: due giovani feriti

A raccontare l'accaduto sono stati i poliziotti con un tweet che ha inevitabilmente provocato migliaia di commenti. I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando la passione poteva costare cara a una coppia del Derbyshire, in Inghilterra. I due si sono ribaltati con l'auto, ma non a seguito di un incidente come avevano subito immaginato i poliziotti accorsi sul posto. I due giovani stavano facendo l'amore all'interno della loro vettura, una Toyota Yaris, quando hanno involontariamente colpito il freno a mano che si è disinserito. In quel momento la macchina ha cominciato a muoversi proseguendo la sua corsa giù dalla collina.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha soccorso i due ragazzi che fortunatamente non sono rimasti seriamente feriti. Per loro solo una grande paura. La storia è stata raccontata dalla polizia del Derbyshire sul proprio profilo spiegandone i dettagli. "In una località sconosciuta nel Derbyshire, la coppia che occupava questa Yaris aveva parcheggiato e stava rafforzando la loro relazione - si legge nel tweet - Nel farlo, il freno a mano si è disinserito e l'auto è rotolata giù per una collina prima di ribaltarsi su un lato”.

