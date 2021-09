In mille a ballare: chiusa area pubblica a Roma

Nella serata di giovedì i caschi bianchi erano intervenuti in un locale dei Parioli per inosservanza delle misure anti-Covid. Questa volta a finire nel mirino degli agenti un’area pubblica che, anzichè essere utilizzata per le previste attività ludiche, eventi teatrali e culturali, era stata adibita per una festa danzante.

In totale sono oltre 2 mila i controlli svolti dai caschi bianchi in questo fine settimana: dal rispetto delle misure per la tutela della salute collettiva e delle regole anti alcol alle verifiche per l’osservanza delle norme sulla circolazione stradale. Per evitare la formazione di assembramenti legati al grande afflusso di persone, gli agenti hanno dovuto procedere alla chiusura momentanea di piazza Santa Maria in Trastevere e piazza Trilussa.

Più di 200 le attività commerciali e pubblici esercizi controllati, con le principali sanzioni elevate per somministrazione abusiva o vendita di alcolici oltre l’orario consentito. Multati anche una ventina di avventori per il consumo irregolare di bevande alcoliche in strada. Sul fronte della sicurezza stradale, sono stati circa 350 gli illeciti contestati per violazione del codice della strada.

