Genova, 17enne perseguita l'educatrice: fermato con una bottiglia di acido muriatico

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato a Genova per stalking dopo essere stato sorpreso con una bottiglia di acido muriatico nei pressi di una comunità per minori dove lavora una educatrice che aveva perseguitato nelle ultime settimane. Dopo il fermo eseguito dalla polizia, il Tribunale per i minorenni ha disposto il carcere. Gli agenti sono intervenuti dopo essere stati chiamati dagli operatori della comunità perché il ragazzino stava dando fastidio alle persone davanti all’ingresso. Quando sono arrivati lo hanno visto mentre buttava una bottiglia rossa che conteneva acido muriatico. Dalle indagini è emerso che il giovane da diverso tempo perseguitava un’educatrice della struttura, appostandosi nei pressi del suo luogo di lavoro e pedinandola nel tempo libero. La donna ha denunciato di essere stata minacciata dal ragazzo più volte, prima con una pinza, poi con un cutter e anche con una sega.

© Riproduzione riservata