Cade da un'impalcatura: muore un operaio nel Torinese

Giornata nera per il lavoro. Dopo i due operati morti a Milano, un altro incidente si è verificato a Nichelino, nell’hinterland di Torino. Un uomo è caduto da un’impalcatura alta due metri in un’officina meccanica in via XXV Aprile.

Secondo la prima ricostruzione nella caduta dall’impalcatura avrebbe sbattuto violentemente la testa. I primi a dare l’allarme sono stati i suoi colleghi di lavoro, ma quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto l’operaio era già morto. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spresal dell’Asl TO 5 e i carabinieri che indagano sull'incidente.

