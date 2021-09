Torino, si ferma dopo uno scontro auto-cinghiale e... carica l'animale nel bagagliaio

Da gesto nobile a... "bracconaggio" il passo è stato breve. Brevissimo. A Chieri, un'auto si è fermata dopo uno scontro tra un'altra vettura e un cinghiale. La famiglia che è stata coinvolta dello strano sinistro si era illusa che l'automobilista aveva fermato la macchina per soccorrerli (auto distrutta dall'impatto e airbag "scoppiati"). E invece no, perché ha tirato dritto verso l'animale e lo ha caricato sulla propria auto. In secondo battuta, sono giunti sul posto anche i carabinieri, ma l'automobilista "amante" dei cinghiali si era già dileguato.

