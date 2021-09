Rapina una macelleria con la felpa della "Casa di Carta": denunciato

Un fan della Casa di Carta, emula i suoi idoli e rapina 300 euro da una macelleria di via Monte Rosa a Torino. Pizzicato grazie alle immagini delle telecamere a circuito chiuso. Dopo il furto, non da record, ai poliziotti è bastata una rapida visione delle immagini, per riconoscere il complice, che era stato sottoposto a controllo nella serata precedente.

L’uomo nelle immagini indossa gli stessi abiti del giorno prima. Un particolare attira l’attenzione degli agenti: i pantaloni rossi macchiati di vernice bianca. Grazie a questo dettaglio, i poliziotti riescono a rintracciare l’uomo, un trentaduenne moldavo, gravato da numerosi precedenti di polizia.

Quest’ultimo è stato denunciato in stato di libertà. Scovato anche il complice, l'uomo che nelle immagini indossa una felpa con il logo di una serie tv cult spagnola.

Il trentaquattrenne italiano è già sottoposto agli arresti domiciliari. A casa di quest’ultimo, i poliziotti trovano, poggiata su una sedia, la felpa con l’icona della serie tv. E’ stato arrestato per evasione e denunciato in stato di libertà per il reato di furto.

© Riproduzione riservata