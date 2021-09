Saman, lo zio rifiuta l'estradizione in Italia

Danish Hasnain, lo zio di Saman, uccisa lo scorso 30 aprile a Novellara, rifiuta l’estradizione in Italia. Lo ha detto lui stesso al giudice che gli ha notificato oggi in tribunale a Parigi, città in cui è stato arrestato la scorsa settimana, la richiesta delle autorità italiane.

Seconda udienza il 20 ottobre

L'organo giudiziario chiamato a decidere sulle richieste di estradizione ha fissato al 20 ottobre la seconda udienza per l'uomo. Quest'ultimo è accusato di "sequestro, lesioni e omicidio", come notificato dal giudice. La Corte ha chiesto all'Italia, nel frattempo, un complemento di informazione sul caso.

