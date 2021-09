Coronavirus, Ecdc: autunno a rischio per i paesi con pochi vaccinati

Da qui a novembre c'è un alto rischio di aumento di contagi e morti per i Paesi europei che non hanno ancora raggiunto una copertura vaccinale Covid-19 sufficientemente elevata nella loro popolazione totale. E’ il messaggio della nuova valutazione del rischio Covid del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

La circolazione del virus, è l’analisi dell’Ecdc, è molto elevata. Finora soltanto il 61% della popolazione totale in Europa (Ue e Spazio economico europeo) è stato completamente vaccinato e solo tre Paesi (Malta, Portogallo e Islanda) hanno vaccinato più del 75% della loro popolazione totale.

Previsto aumento dei contagi tra i bambini

Nei prossimi mesi verranno segnalate percentuali maggiori di casi di Covid tra i bambini. E' quanto emerge dalla valutazione del rischio Covid aggiornata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

«Interventi come il distanziamento, prevenire gli assembramenti, l’igiene e una migliore ventilazione rimarranno

essenziali per prevenire la trasmissione negli ambienti scolastici», si legge nel documento.

"Vaccino contro l'influenza fondamentale"

La vaccinazione contro l'influenza stagionale, in particolare per soggetti vulnerabili e operatori sanitari, «sarà fondamentale per attenuare nei prossimi mesi l’impatto sulle persone e sui sistemi sanitari della potenziale co-circolazione dei due virus».

© Riproduzione riservata