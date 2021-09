Coronavirus, lo studio sui monoclonali: "Guariscono, ma vengono usati poco"

Costano molto meno di un ricovero, guariscono specialmente se utilizzati nei primi giorni dall’inizio della malattia, ma vengono usati poco, "e non si capisce perchè": nel periodo tra aprile e agosto 2021 in Italia è stato curato dal Covid con gli anticorpi monoclonali solo il 9% dei contagiati sopra i 70 anni.

E’ quanto emerge da un’indagine dei virologi Ivan Gentile, Alberto Enrico Maraolo, Antonio Riccardo Buonomo, Mariano Nobili, Prisco Piscitelli, Alessandro Miani e Nicola Schiano Moriello che hanno analizzato i dati di quei mesi: 70.022 italiani sopra i 70 anni contagiati dal Covid, di cui 21.503 sono stati ricoverati in ospedale con circa 10.000 morti.

«Il trattamento con i monoclonali - spiega Gentile all’ANSA - evita in buona parte dei casi il ricovero e porta alla

guarigione, soprattutto se fatto nei primi 4-5 giorni dall’inizio della malattia. Ma questo trattamento viene fatto a

una percentuale bassissima di persone, e non ne vediamo il motivo. Farebbe guarire la maggior parte dei malati evitandone ospedalizzazione e morte e farebbe anche risparmiare enormi somme di denaro alla sanità pubblica». Dai calcoli dei ricercatori, ogni ricovero per Covid costa allo Stato circa 21.000 euro in media, il monoclonale 1250 euro.

