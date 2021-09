Enrico Varriale indagato per stalking nei confronti dell'ex compagna

Enrico Varriale, giornalista di RaiSport, è stato sottoposto alla misura cautelare del “divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati” dalla ex compagna e alla prescrizione di “non comunicare con lei” e di “allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito, riponendosi a 300 metri di distanza”.

È indagato per stalking, atti persecutori e lesioni personali, secondo quanto riferisce oggi il Corriere della Sera, che riporta le accuse della donna, una giovane imprenditrice che circa un anno fa aveva intrapreso la relazione col giornalista 61enne: “Mi ha picchiata, presa a schiaffi, sbattuta contro il muro, insultata (...). Mi perseguita con telefonate di notte, si apposta sotto casa, citofona alle 6 di mattina...”. Abbastanza per far sostenere alla Procura: ”Le condotte poste in essere dal Varriale danno conto di una personalità aggressiva e prevaricatoria, evidentemente incapace di autocontrollo”.

Il giornalista nega

