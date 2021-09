Turchia, ubriaco dato per disperso si unisce alle ricerche per la sua scomparsa: “Sono qui”

Ubriaco dato per disperso si unisce alle ricerche... per la sua scomparsa. Un fatto quanto meno bizzarro accaduto a Inegöl, in Turchia. Lo riportano i media locali e internazionali. Protagonista il 50enne Beyhan Mutlu che si è reso conto di quanto stesse accadendo solo quando uno dei soccorritori ha urlato il suo nome. Si era diretto verso i boschi insieme agli amici e alle autorità impegnate nelle ricerche del disperso (lui). "Sono qui", ha risposto dopo aver sentito pronunciare il suo nome.

