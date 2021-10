Covid, il farmaco molnupiravir prodotto da Merck dimezza ricoveri e decessi - COME FUNZIONA

Il molnupiravir, pillola antivirale prodotta da Merck, dimezza il rischio di ricovero e morte nei pazienti affetti da Covid-19. Lo comunica la casa farmaceutica americana, la quale ha annunciato che chiederà alla Food and Drugs Administration statunitense che il farmaco venga autorizzato.

Merck ha fatto sapere di aver concluso la fase 3 di uno studio clinico, dopo che un’analisi ad interim aveva mostrato che il 7,3% dei pazienti che avevano ricevuto il farmaco erano morti, mentre tra coloro che avevano ricevuto un placebo il tasso di decessi è risultato pari al 14,1%. Un’analisi dei dati su 775 pazienti, fa sapere ancora Merck, ha mostrato che nessuno dei soggetti che aveva ricevuto il molnupiravir era morto durante i primi 29 giorni dello studio, a fronte di 8 decessi tra chi aveva assunto un placebo.

Verso 10 mln di cicli di trattamento entro la fine dell’anno.

Merck prevede di produrre 10 milioni di cicli di trattamento entro la fine dell’anno. Il governo degli Stati Uniti ha firmato un accordo per ottenerne circa 1,7 milioni. L’antivirale è stato prodotto in partnership con la Ridgeback Biotherapeutics, una compagnia di Miami a conduzione familiare.

Finora gli unici trattamenti disponibili per curare il Covid-19 erano gli anticorpi monoclonali prodotti da Regeneron, Eli Lilly e GlaxoSmithKline, che vengono somministrati per via intravenosa. L’avvento di una pillola antivirale è considerato dagli esperti una tappa fondamentale nella lotta per porre fine alla pandemia. La necessità che il farmaco, per essere efficace, preveda che il Covid-19 sia stato diagnosticato di recente pone nondimeno una sfida alle autorità sanitarie. Un precedente test svolto su pazienti ricoverati aveva infatti avuto risultati deludenti.

La pillola va assunta due volte al giorno per cinque giorni

Se il farmaco venisse approvato, diventerebbe il primo del suo genere. La pillola va assunta due volte al giorno per cinque giorni da chi si è visto diagnosticare di recente il Covid-19. Merck ha riferito che chiederà l’autorizzazione di emergenza in Usa entro le prossime due settimane per poi domandarla in altri Paesi.

Il farmaco, fa sapere l’azienda, ha dimostrato una «efficacia consistente» nei confronti di numerose varianti del nuovo coronavirus, compresa la variante Delta. Tutti i pazienti coinvolti nello studio presentavano almeno un fattore di rischio, come il diabete, l’obesità o l’età avanzata.

«Essendo il primo antivirale orale che mostra un beneficio nei pazienti di diagnosi recente, è piuttosto notevole», ha commentato Nick Kartsonis, vicepresidente della ricerca clinica di Merck, «è chiaramente un importante punto di svolta nell’evoluzione della nostra lotta contro il Covid-19».

Maga (Cnr): il farmaco molnupiravir di Merck potenziale svolta a epidemia

Il molnupiravir, la pillola antivirale prodotta da Merck, «potrebbe davvero rappresentare un punto di svolta nella lotta al Covid» e «se somministrato nella prima fase della malattia potrebbe ridurre l’ospedalizzazione». Lo afferma all’AGI Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia, commentando la notizia della richiesta della casa farmaceutica americana alla Food and Drugs Administration di autorizzato il medicinale che dimezza il rischio di ricovero e morte nei pazienti affetti da coronavirus.

«Da tempo si parla di questo virus. Si tratta di una molecola che viene riconosciuta dall’enzima che serve a duplicare l’Rna virale. Questa molecola si lega all’enzima e lo blocca. E’ un’antivirale in senso stretto, diversamente da altri tre farmaci appena approvati da Aifa che regolano la risposta anti-infiammatoria», spiega Maga, secondo cui «al momento il profilo di sicurezza è molto buono».

"E' il primo farmaco che agisce contro il virus"

«Il molnupiravir», continua, «è il primo farmaco che agisce contro il virus. L’altro che avevamo a disposizione era il Remdesivir ma non era così specifico. Infine ci sono i monoclonali».

Per Maga, l’importanza di avere farmaco di questo tipo «sta nel fatto che oggi si può pensare a terapie in combinazione. Possiamo immaginare percorsi terapeutici più efficaci. Cominciamo ad avere un arsenale da gestire. E’ un passo in avanti molto importante».

Ma non solo. «Potrebbe essere assunto anche a casa, sotto controllo medico. E, inoltre, potrebbe essere usato anche come profilassi. Ma questo va validato e studiato». Secondo Maga, «nessun farmaco ad oggi presenta tutti questi vantaggi». Per ora «non resta che attendere l’approvazione delle agenzie regolatorie, che in teoria potrebbe avvenire anche in tempi rapidi», conclude Maga.

Wall Street: vola Merck per la pillola anti-Covid, giù Pfizer e Moderna

I titoli dei colossi farmaceutici che producono il vaccino anti Covid sono crollati a Wall Street, sulla scia delle aspettative che la pillola sperimentale di Merck per il trattamento della malattia potrebbe ridurre drasticamente la domanda futura dei loro farmaci.

Nelle prime contrattazioni, il titolo Moderna perde oltre il 9% del 4,9%, quello di BioNTech oltre il 10% e il titolo Pfizer il 2%. Le azioni di Merck volano invece all’8,24% dopo l’avvio della sperimentazione in fase iniziale di una pillola contro il Covid che ha mostrato una riduzione del 50% del rischio di ricovero e decesso.

© Riproduzione riservata