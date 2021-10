Covid: oggi in Italia 3.405 nuovi casi e 52 morti. La positività resta all'1,2%

Significativo calo dei nuovi casi di Covid in Italia: oggi si registrano 3.405 positivi contro i 3.804 di ieri, quindi con un decremento di 399 unità. Il numero di tamponi effettuato è stato pari a 293.469 (ieri 308.836), determinando un indice di positività pari all’1,2%, come ieri.

Oggi si registrano 52 decessi (+1 su ieri), portando a 130.973 il numero totale di vittime dall’inizio della pandemia in Italia. Gli attualmente positivi sono 93.652, mentre le perosne in isolamento domiciliare sono 90.105. Le persone finora dimesse guarite sono 4.451.133.

Quanto ai ricoveri, anche su questo fronte oggi si registra un calo: quelli ordinari sono attualmente 3.118, contro i 3.198 di ieri; in terapia intensiva sono 429 pazienti, 11 in meno rispetto a ieri, con 20 ingressi giornalieri (ieri erano stati 26). Lo riferisce il ministero della Salute con il report quotidiano sulla situazione in Italia.

