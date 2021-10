Roma: tassista trova e riconsegna gioielli e 10mila euro a una turista americana

Una storia che ha avuto un lieto fine grazie all’onestà e al senso civico di un autista di taxi romano di 58 anni. L’uomo ha rinvenuto sul sedile posteriore del suo mezzo un borsello, al cui interno erano custoditi vari oggetti in oro, documenti e 10.200 euro in contanti, tutto di proprietà di una americana di 29 anni, a Roma per turismo. Il 58enne ha immediatamente consegnato quanto rinvenuto ai carabinieri della Stazione Roma Casalotti, i quali, effettuati i dovuti accertamenti, hanno riscontrato che la ragazza aveva presentato una denuncia di smarrimento ai militari del Comando Roma piazza Venezia.

La turista è stata contattata dai carabinieri che, dopo averle dato la bella notizia, l’hanno convocata in caserma, dove è rientrata in possesso dei suoi preziosi beni.

