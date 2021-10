Sentenza Lucano, Wim Wenders: "Ora metteranno anche il Papa in manette"

«Condannare Mimmo Lucano a 13 anni di carcere è tanto scandaloso quanto assurdo. E’ un grande pacificatore umanitario e coraggioso. Puoi anche mettere in prigione tutte le persone di buona volontà, comprese quelle che predicano la compassione e la fraternità. Ora sono pronto a vedere Papa Francesco in manette, non sarebbe meno ridicolo o farsesco». Così il regista Wim Wenders in un intervento pubblicato su 'La Stampa' a proposito della condanna dell’ex sindaco di Riace.

© Riproduzione riservata