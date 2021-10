Tragedia a Voghera, muore bambino di 11 anni travolto da un'autocisterna mentre è in bici

Un bambino di undici anni è morto stamattina, travolto da un'autocisterna. Il bimbo verso le 9.45, a Voghera, in provincia di Pavia, si trovava in sella alla sua bicicletta, quando è stato centrato dal mezzo. Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, intervenuta sul posto con un'automedica e un'ambulanza, il piccolo è stato dichiarato deceduto prima ancora che potesse essere trasportato in ospedale. Sul caso indaga la polizia locale di Voghera.

