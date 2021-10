Tragico incidente in provincia di Latina. Bilancio pesantissimo: due morti e sei feriti

E’ di due morti e sei feriti il bilancio di un incidente stradale in provincia di Latina. In seguito allo scontro, in cui sono rimaste convolte tre autovetture, la strada statale 148 «Pontina» è temporaneamente chiusa al traffico in direzione Terracina all’altezza di Aprilia (Latina).

La circolazione in direzione Terracina - rendo noto l’Anas - è provvisoriamente indirizzata in uscita su Via Apriliana. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il 118, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

© Riproduzione riservata