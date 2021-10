Regionali in Calabria, i primi exit poll: Occhiuto vicino al 50%, poi sfida Bruni-De Magistris

I quattro aspiranti alla poltrona di presidente - Amalia Bruni, Luigi de Magistris, Roberto Occhiuto e Mario Oliverio - attendono di conoscere gli esiti di un voto destinato a ridisegnare gli equilibri politici calabresi. La legge elettorale calabrese è a turno unico e non prevede ballottaggi: vince le elezioni il leader della coalizione che conquista un voto in più degli altri. In uno scenario del genere, è evidente come sia essenziale il valore dell'unità.

Il primo exit poll

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Calabria il candidato Roberto Occhiuto (centrodestra) raggiunge una forchetta del 46,5-50.5%, seguito da Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) con il 24-28%; al terzo posto Luigi de Magistris con 21-25%: quarto ed ultimo Mario Oliverio tra 1,5-3%

30 i seggi disponibili in Consiglio

Lotta serrata anche per conquistare i 30 seggi disponibili in Consiglio regionale. Verosimilmente 20 toccheranno allo schieramento vincente, i restanti 10 - in realtà 9 considerando che uno tocca al miglior perdente tra gli aspiranti presidente - saranno divisi tra i rappresentanti delle coalizioni che riusciranno a superare la soglia di sbarramento fissata all'8 per cento.

Le circoscrizioni elettorali sono tre:

Nord (Cosenza e provincia), Centro (le province di Crotone, Catanzaro e Vibo), Sud (Reggio e provincia). La soglia di sbarramento è fissata per le singole liste al 4 per cento dei voti validi, per le coalizioni all’8 per cento. Due terzi dei seggi saranno ripartiti con il proporzionale: 9 nel collegio Nord, 8 Centro e 7 Sud. Un terzo dei seggi è invece assegnato con il maggioritario alle liste che appoggiano il presidente eletto qualora queste non raggiungano il 50 per cento dei seggi, altrimenti è previsto un premio di maggioranza.

