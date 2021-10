"Ci scusiamo per l’interruzione di oggi: so quanto vi affidate ai nostri servizi per rimanere in contatto con le persone a cui tenete". Così il fondatore e amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, in un post sul social network, in merito al down di circa 6 ore che ha coinvolto anche Instagram e Whatsapp. Nella giornata di ieri aveva già fatto ammenda in un tweet Mike Schroepfer, Chief Technology Officer di Facebook.

