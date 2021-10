Napoli, agguato a Ponticelli: 23enne ucciso davanti alla compagna incinta

Un giovane di 23 anni, Carmine D’onofrio, incensurato, è stato ucciso stanotte intorno alle 2 in via Crisonio nel quartiere Ponticelli di Napoli. E’ stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco esplosi da un commando killer mentre con la sua compagna, incinta, stava facendo ritorno a casa. La vittima è deceduta in seguito alle ferite riportate presso il pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania.

Sul luogo dell’agguato i carabinieri hanno rinvenuto 7 bossoli calibro 45. Sull'episodio indagano i militari della Compagnia di Poggioreale e il Nucleo investigativo di Napoli. La vittima è nipote del boss di camorra Umberto De Luca Bossa che opera nella periferia est di Napoli, un quartiere da tempo in fibrillazione che vede la contrapposizione tra i clan De Micco e i De Luca Bossa. L’agguato di stanotte arriva a pochi giorni dall’esplosione di una bomba piazzata davanti alla casa del boss Di Micco. Non è escluso un collegamento tra i due episodi.

