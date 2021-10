In fiamme 12 furgoni nel piazzale di un'azienda alle porte di Bari

Dodici furgoni frigo parcheggiati all’interno del piazzale della AF Logistica, nella zona industriale di Bari, in territorio di Modugno, sono stati distrutti da un incendio le cui cause sono in corso di accertamento. L’azienda si occupa, tra l’altro, di trasporto e stoccaggio merci.

Le fiamme, scoppiate intorno alle 22.30 di ieri, sono partite dal piazzale, forse da uno dei mezzi, tutti dotati di celle frigorifere e di proprietà dell’azienda. L’incendio è stato domato e spento in poco più di due ore dai vigili del fuoco. Le indagini sulle cause del rogo sono affidate ai carabinieri.

