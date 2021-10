Lei si rifiuta di avere rapporti sessuali, lui la picchia davanti ai figli: arrestato 31enne

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri a Besana Brianza (Monza) per aver picchiato violentemente la moglie, davanti ai figli piccoli, perché si è rifiutata di avere un rapporto sessuale con lui. A quanto emerso maltrattamenti ed abusi andavano avanti da anni anche perché l’uomo, originario della Romania, era riuscito a convincere la moglie del fatto che, in Italia, la parola del marito ha più valore in Tribunale rispetto a quella della moglie.

Grazie a una telefonata al 112 dei vicini di casa, che hanno udito le grida della donna vittima di violenza, il 31 enne è stato arrestato e portato in carcere a Monza. La donna, insieme ai due bambini di quattro e sei anni, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti.

