Green pass, vertice in corso: Draghi valuta "sconti" sui tamponi

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha convocato una cabina di regia alle 18. Lo si apprende da fonti governative. Domattina è prevista una riunione del Consiglio dei ministri con al centro le misure sul fisco e sulla sicurezza sul lavoro, ma nell’agenda del governo in questi giorni c'è anche il Documento programmatico di bilancio (Dpb) da inviare a Bruxelles con l’ossatura della manovra.

Non ci sarà un azzeramento dei costi per le aziende che vogliano pagare i tamponi ai dipendenti, ma il governo valuta in queste ore di introdurre ulteriori riduzioni per le imprese. E’ quanto specificano fonti governative all’ANSA, alla vigilia dell’entrata in vigore del Green pass per i lavoratori.

Stamane i sindacati, nell’incontro con il premier Mario Draghi, sono tornati a chiedere che siano le aziende a pagare i tamponi ai dipendenti. Il governo esclude di garantire la gratuità con un azzeramento dei costi per le imprese, ma sta riflettendo se rafforzare gli aiuti alle aziende, che hanno già un credito d’imposta al 30%.

Il ministro del Lavoro Orlando: "Prezzi ridotti sì, tamponi gratis no"

«Io ho sempre detto calmeriazione sì, gratuità no. Credo debba restare questo principio. Penso che dobbiamo preoccuparci dei dubbi di alcuni ma anche della tutela dei molti che si sono vaccinati» per «rispettare la loro scelta e il loro senso civico». Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando rispondendo sulle richieste dei sindacati sul costo dei tamponi, a margine di un evento elettorale con il candidato a sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. «Se temo problemi domani con l’avvio del green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro? Credo sarà un passaggio non semplice», un «avvio sicuramente complicato. Era nell’ordine delle cose. Ma é il prezzo da pagare per spingere nella direzione giusta il paese» verso «la vaccinazione e la sconfitta del virus. Io credo che disagi possono essere ridotti» ha detto ancora Orlando. «Io penso che ci siano le condizioni affinché disagi e difficoltà siano ridotti al minimo, se c'è la buona volontà di tutti e lo spirito di confronto che oggi si è manifestato nell’incontro con i sindacati», aggiunge.

Conte: "Il prezzo dei tamponi va calmierato"

«Il costo dei tamponi va calmierato ulteriormente, perché chi vive in situazioni di indigenza deve avere la possibilità di fare un test senza che pesi in modo drammatico sul bilancio familiare. Su questo ci aspettiamo un impegno chiaro da parte del governo». Così il leader M5s Giuseppe Conte in un post. «Il Movimento 5 Stelle chiede di calmierare immediatamente il prezzo dei tamponi e valutare, nel giro di qualche settimana, la proporzionalità delle misure adottate alla luce della nuova situazione epidemiologica e del trend di vaccinazione» aggiunge.

