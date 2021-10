Primi casi di influenza stagionale: identificato il virus A/H3 in due bambini

Si apre ufficialmente in Italia la stagione influenzale, per la quale c'è molta attesa sui numeri dell’epidemia dopo la sostanziale sparizione del virus lo scorso inverno. L’Istituto Superiore di Sanità riferisce che sono stati identificati due casi sporadici di influenza di tipo A/H3 nel Nord del nostro Paese in due bambini. Come da protocollo operativo della rete di sorveglianza InfluNet & CovidNet per la stagione 2021-2022, la sorveglianza virologica sarà effettuata a partire dalla 46a settimana 2021, che inizia lunedì 18 ottobre.

Queste le caratteristiche dei casi isolati: un caso di virus influenzale A/H3 identificato a Varese e confermato presso l’Università di Milano in un bambino con sintomatologia influenzale; un caso di virus influenzale A/H3 identificato presso l’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino in un bambino con un quadro di polmonite. Sono in corso le conferme virologiche da parte del laboratorio di riferimento nazionale dell’ISS sul secondo caso identificato a Torino.

La vaccinazione il mezzo più efficace e sicuro per prevenire la malattia

La vaccinazione antinfluenzale, ricorda l’Iss, è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire la malattia e ridurne le complicanze. Il periodo indicato per la vaccinazione antinfluenzale è quello autunnale a partire dal mese di ottobre. Intanto, come detto, partono il 18 ottobre le attività stagionali del sistema nazionale di sorveglianza integrata dell’influenza InfluNet, secondo quanto stabilito dal «Protocollo operativo InfluNet & CovidNet».

Il documento fissa, come ogni anno, l’inizio e la fine della rilevazione epidemiologica rispettivamente alla 42sima settimana del 2021 e alla 17sima settimana del 2022. Per quanto riguarda le attività di monitoraggio virologico, l’inizio è previsto per la 46sima settimana del 2021 (15 novembre 2021) e si protrarranno fino alla 17sima settimana del 2022. L’analisi dei dati sarà effettuata dall’Iss.

Bassetti: manca da 2 anni, quest'anno l'influenza sarà più grave

E’ vero che sta arrivando un’influenza potentissima? «L'influenza è potente quando trova degli organismi non pronti a difendersi. Quest’anno sarà più grave perchè da due anni non abbiamo modo di entrare in contatto con l’influenza». Risponde così il virologo Matteo Bassetti alla domana posta nel corso del format «I Lunatici» su Rai Radio2.

«Su di noi l’influenza fa male - spiega - perchè per due anni i nostri anticorpi non l’hanno vista e non avendola vista non si sono rafforzati. Attenzione, quando arriverà. Bisogna mettere in atto anche qui una importante campagna vaccinale. Il vaccino ci aiuta a difenderci meglio dall’influenza in un caso su due».

Allerta per i prossimi picchi di virus respiratori

Se alcuni virus sembrano scomparsi dalla circolazione e altri hanno visto una leggera ripresa fuori stagione, altri ancora sono pronti a tornare con un rimbalzo nei prossimi mesi. Con l’allentamento delle restrizioni contro il Covid-19, infatti, altri virus respiratori, rimasti in sordina lo scorso anno, potrebbero manifestarsi con picchi di contagio nei prossimi mesi freddi. A preoccupare medici e pediatri sono in particolare l’influenza e il virus respiratorio sinciziale, conosciuto per bronchioliti nei lattanti ma che non risparmia anche in anziani e adulti. Se i rinovirus hanno continuato a diffondersi anche durante anche la pandemia, «forse perché meno suscettibili a misure come disinfezione e lavaggio delle mani», altri virus invernali, come i coronavirus umani e quelli parainfluenzali, erano a livelli molto bassi nell’inverno 2020, ma hanno iniziato a salire ai livelli pre-pandemia nella primavera del 2021. Le misure di risposta al Sars-Cov-2, unite ai vaccini, sembrano aver soppresso il morbillo, polmoniti e meningiti e il virus influenzale. Ma torneranno con un ribalzo nei prossimi mesi, facilitate dal freddo.

L’influenza stagionale provoca 290.000-650.000 decessi l’anno in tutto il mondo

L’influenza stagionale, mette in guardia un articolo pubblicato sul sito web di Nature, «provoca 290.000-650.000 decessi all’anno in tutto il mondo, e nel 2021 è praticamente svanita. Ma la maggior parte degli esperti concorda sul fatto che si riprenderà», forse «ferocemente», poiché le restrizioni di viaggio e gli interventi per frenare il Sars-Cov-2, come indossare la mascherina e mantenere il distanziamento, diminuiranno. A confermarlo è Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano. «Sono 262 i virus respiratori, dal rinovirus, che provoca semplice naso chiuso, al metapneumovirus, che dà sintomi simili al Covid. Questi virus formano un ecosistema complesso, che è stato alterato dalla circolazione del Covid e dalle misure per contenerlo. Ora che grazie al vaccino sono riprese molte attività al chiuso, incluse scuola e lavoro, così come il movimento delle persone, riprenderà piede anche l’influenza. Per questo dobbiamo vaccinare in particolare anziani e soggetti a rischio, come gli asmatici».

Il virus sinciziale causa il 5% dei decessi nei bambini sotto i 5 anni

A riprendere a circolare saranno anche streptococco e pneumococco, così come il virus sinciziale (Vrs). Responsabile di circa il 5% dei decessi nei bambini sotto i 5 anni, il virus sinciziale ricorda l’articolo su Nature, «ha visto le infezioni ai minimi storici durante la pandemia in tutti i paesi, ma poi hanno iniziato a risalire ad aprile 2021": picchi fuori stagione sono stati osservati in Usa, Giappone, Australia e Paesi Bassi. «Questo è un virus sottovalutato - ricorda Fabio Midulla, presidente della Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili (Simri) - e per il quale ancora non abbiamo vaccini approvati. Negli anziani può riacutizzare Bpco e portare polmonite interstiziale. Nei piccoli può provocare bronchiti asmatiche e nei lattanti bronchioliti che richiedono la terapia intensiva. La prima preoccupazione è che circoli con varianti nuove. La seconda è che, visto che per quasi due anni non è circolato, le mamme in gravidanza non hanno anticorpi da trasmettere ai neonati». L’augurio, conclude Midulla, è che il Covid abbia insegnato semplici regole, come non quella di non tornare in comunità appena si sfebbra ma restare alcuni giorni in convalescenza».

