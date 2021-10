Coronavirus in Italia, è record di tamponi: 42 le vittime

Sono 2.732 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.668. Sono invece 42 le vittime in un giorno, due in più di ieri.

Cifra record di tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia: sono 506.043 secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 324.614. Il tasso di positività è dunque in calo, allo 0,5% rispetto allo 0,8% di ieri. Sono 357 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 2 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 20 (ieri 22). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.445, rispetto a ieri sono 34 in meno.

Anche oggi si conferma l’allentamento della pressione sugli ospedali: nelle aree mediche i pazienti ospitati sono 2.445 (-34), 357 (-2) è il numero dei ricoverati in terapia intensiva con 20 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 75.720 persone. Sul fronte delle regioni il Lazio è la prima regione per nuovi contagi (348), segue Veneto (342) e Lombardia (288).

