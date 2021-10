Anziana muore sbranata dai cani, indagata la badante

La badante che martedì sera a Sassuolo, nel Modenese, si stava occupando della 89enne Carmen Gorzanelli, morta sbranata da due cani nel cortile di una vicina villa dopo essere uscita da casa in stato confusionale, sarà indagata dalla procura di Modena con l’ipotesi di reato di omessa vigilanza.

Un atto dovuto che permetterà ai pm di chiarire se ci siano responsabilità alla base della tragedia. A riportare la notizia è la stampa locale. Carmen Gorzanelli martedì si trovava in casa proprio con la badante, convinta quest’ultima che l’anziana stesse dormendo.

Quando il figlio della vittima ha telefonato alla assistente domestica, su invito della polizia, chiedendole di verificare l'effettiva presenza della 89enne in casa, la scoperta che la donna era uscita, finendo nel cortile della vicina villa, all’interno del quale si trovavano i due cani di razza Amstaff, probabilmente scambiando il cancello con quello della propria abitazione. Il figlio della 89enne in questi giorni successivi alla tragedia ha sempre espresso parole di apprezzamento nei confronti della badante per il lavoro svolto.

