Coronavirus in Italia, 44 vittime: aumentano i ricoveri e le terapie intensive

Sono 1.597 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.437. Sono invece 44 le vittime in un giorno (ieri 24). Sono 219.878 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 381.051.

Il tasso di positività è allo 0,7%, pressocchè stabile rispetto allo 0,6% di ieri. Sono 358 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 9 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 26 (ieri 15). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.428, rispetto a ieri sono 42 in più.

Sono, quindi, 1.597 i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia, contro i 2.437 di ieri ma soprattutto i 1.516 di lunedì scorso. Si conferma dunque il leggero aumento in controtendenza degli ultimi giorni, coincidente, però, con il boom di tamponi a causa del green pass.

In aumento i ricoveri, come spesso succede il lunedì per via delle poche dimissioni del weekend: le terapie intensive sono 9 in più (ieri -3) con 26 ingressi del giorno e salgono a 358, mentre i ricoveri ordinari sono 42 in più (ieri +15), 2.428 in tutto.

La regione con più casi odierni è la Sicilia (+260), seguita da Emilia Romagna (+209), Lazio (+202), Campania (+158) e Veneto (+155). I casi totali sono 4.719.493. I guariti sono 2.756 (ieri 2.913), per un totale di 4.511.545. Continua a calare il numero degli attualmente positivi, 1.206 in meno (ieri -502), e sono 76.363. Di questi, sono in isolamento domiciliare 73.577 pazienti.

