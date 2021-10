Coronavirus, le mascherine chirurgiche si possono riutilizzate se lavate. Reggono fino a 10 lavaggi

Contrordine: le mascherine chirurgiche sono riutilizzabili se si lavano e reggono anche fino a 10 lavaggi: è quanto ha stabilito uno studio di un gruppo di ricercatori francesi, pubblicato su Chemosphere, che ha esaminato le performance di filtraggio delle mascherine in polipropilene dopo diversi passaggi in lavatrice; uno studio che dà suggerimenti ecologici ed economici per il dopo-pandemia.

Le mascherine chirurgiche possono essere utilizzate fino a 10 volte: reggono infatti ovvero conservano il loro potere filtrante o la traspirabilità fino a 10 cicli di lavaggio in lavatrice oppure se sterilizzate in autoclave per 5 volte; un suggerimento concreto che, se adottato, consentirebbe di mettere in circolazione nell’ambiente fino a 10 volte meno plastica

