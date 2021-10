Terremoto in provincia di Macerata: magnitudo 3.8 a pochi km da Visso

Una scossa sismica di magnitudo 3.8 si è registrata alle 14.54 in provincia di Macerata a pochi km da Visso, a una profondità di 10 km. La forte scossa è stata percepita anche in provincia di Ascoli e in particolare ad Arquata del Tronto.

Non risultano al momento richieste di soccorso o comunicazioni di danni ai vigili del fuoco di Macerata. Nelle casette d’emergenza 'Saè la scossa si è sentita però distintamente e un pò di preoccupazione si è diffusa nella popolazione già pesantemente provata dalle scosse del 2016.

