Vaccinazioni, Draghi: “Grazie agli italiani che non hanno esitato, risultati soddisfacenti”

Migranti, campagna vaccinale, approccio in caso di altre pandemie e transizione ecologica. C'è un po' di tutto nel discorso del premier Mario Draghi in Senato in vista del Consiglio europeo.

Vaccinazioni

«Dopo un’avvio stentato la campagna di vaccinazione europea ha raggiunto risultati molto soddisfacenti» e «in italia la campagna procede più spedita della media Ue: a oggi l’86% sopra i12 anni almeno una dose e l'81% è completamente vaccinata».

Ringraziamenti ai... sì vax

«Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno scelto di vaccinarsi, in particolare i giovani e giovanissimi, e chi ha deciso di farlo nelle scorse settimane dopo aver superato le proprie esitazioni».

L'approccio in caso di nuove pandemie

«Al Consiglio, discuteremo inoltre dell’approccio europeo per affrontare e superare eventuali future pandemie. Inoltre dobbiamo investire nella scienza e nella ricerca, che ci hanno permesso di avere vaccini efficaci e sicuri in pochi mesi. Allo stesso tempo dobbiamo evitare il ripetersi dei pericolosi episodi di protezionismo sanitario a cui abbiamo

assistito nei primi mesi della pandemia. Continueremo a lavorare per migliorare la risposta globale a future crisi sanitarie

anche in tutte le sedi multilaterali appropriate».

La transizione ecologica

«Per fare questa transizione ecologica e digitale non ci sono alternative all’intervento dello Stato, lo Stato non può che essere impegnato altrimenti queste due transizioni non avverranno. Questo vale anche nei rapporti con gli altri Paesi Ue per quanto riguarda le molte regole che sono state sospese in questo momento: ci sarà occasione di riparlarne quando ci saranno le discussioni su questo, ma si tratta di un punto fondamentale».

Migranti

«Intendo proporre che la Commissione europea aggiorni i capi di Stato e di Governo in ciascun Consiglio europeo sul grado di attuazione e di avanzamento degli impegni assunti. Solo in questo modo - ha proseguito il premier - potremo rendere conto ai nostri Parlamenti e soprattutto ai nostri cittadini dei progressi compiuti a livello europeo, e di quello che ancora resta da fare».

