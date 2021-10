Ruby Ter, Berlusconi assolto perché il fatto non sussiste

Silvio Berlusconi e il pianista di Arcore Danilo Mariani assolti perché il fatto non sussiste al processo Ruby ter a Siena dove erano imputati per corruzione in atti giudiziari. Questa la sentenza del tribunale dopo circa un’ora di camera di consiglio.

«Grandissimo risultato - afferma uno dei legali di Silvio Berlusconi, Enrico De Martino - tutti e due assolti con formula piena: sono veramente contento. Non stupito: è il giusto epilogo di questo processo che forse si doveva fermare un po' prima».

«Ho sentito Berlusconi poco fa, è evidentemente sollevato e soddisfatto». Lo ha riferito ai giornalisti l’avvocato Federico Cecconi, uno dei legali del Cavaliere.

