Coronavirus in Italia, aumentano positivi e vittime

Sono 3.882 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.794. Sono invece 39 le vittime in un giorno (ieri 36).

Prosegue, lenta, la crescita della curva epidemica in Italia, come sta succedendo da alcuni giorni. In calo il numero dei tamponi, 487.218 (ieri 574.671), con un tasso di positività che passa a 0,8% (ieri 0,7%). I decessi sono 39 (ieri 36), per un totale di 131.763 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Scendono le terapie intensive, ma aumentano i ricoveri

Sono 343 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 13 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 22. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.443, rispetto a ieri sono 4 in più.

I contagi regione per regione

La regione con più casi odierni è la Campania (+450), seguita da Lazio (+408), Sicilia (+400), Lombardia (+381) e Veneto (+381). I casi totali sono 4.733.557. I guariti sono 3.861 (ieri 3.673) per un totale di 4.528.065. In calo il numero degli attualmente positivi, 21 in meno (ieri 82 in più), e sono 73.729. Di questi, sono in isolamento domiciliare 70.943 pazienti

