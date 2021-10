Video hot al lavoro, ad Ercolano il sindaco azzera l'Ufficio cimitero

«Non deve essere lasciato impunito nessuno! L’ufficio cimiteriale di Ercolano è stato azzerato e tutti i dipendenti sono stati trasferiti». Così il sindaco di Ercolano (Napoli) Ciro Buonajuto a proposito del video di Striscia la Notizia che ha smascherato una dipendente comunale che, in orario di lavoro, si mostrava in pose hot con la webcam del pc d’ufficio nel settore Servizi Cimiteriali. "Abbiamo chiesto alla redazione di Striscia La Notizia di avere l'intero video, perché dobbiamo capire se ci sono fatti che hanno una rilevanza penale e disciplinare. Andremo fino in fondo, sia rispetto a chi è stato coinvolto, ma anche nei confronti di chi sapeva ed ha taciuto", conclude.

© Riproduzione riservata