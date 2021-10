Bacoli, consigliere comunale si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco in aula

Ha minacciato di darsi fuoco in consiglio comunale un dipendente di una società ippica flegrea che sta per essere licenziato. Il fatto è accaduto ieri sera nell’aula consiliare del comune di Bacoli, dove l’ex guardia giurata si è cosparso di benzina e ha minacciato il suicidio. I carabinieri e le polizia locale lo hanno bloccato. Alla base del gesto, la richiesta di non perdere il lavoro. L’uomo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.

