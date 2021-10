Palermo, anziana deve prendere un volo per Bologna, ma si ritrova in... Polonia

Ha dell'incredibile la storia che ha coinvolto una anziana donna sordomuta di 69 anni. Mercoledì scorso la donna ha sbagliato a prendere un aereo a Palermo ed invece che dirigersi verso Bologna (luogo esatto della destinazione di arrivo) si è ritrovata addirittura in Polonia. Alle 22:20 era pronta per salire sul volo Ryanair per il capoluogo di regione emiliana, ma priva di assistenza ha sbagliato "corridoio" dopo essersi imbarcata. Invece di prendere destinazione Bologna, si è vista dirottata su Breslavia.

Come se nulla fosse accaduto, si sistema comodamente al suo posto senza che nessuno si accorga dell'errore. A rendere ancora più amara la situazione il fatto che non avesse con sè una sim telefonica valida per l'estero.

Ad accorgersi del problema è stata una passeggera del suo volo che riesce a fornirle un cellulare e così la donna contatta i famigliari che nel frattempo la stavano attendendo allo scalo bolognese. Si mette in moto anche il consolato italiano e la donna il giorno dopo è riuscita a prendere un volo Cracovia-Bologna potendo riabbracciare i parenti. La nipote ha denunciato al Resto del Carlino la mancata assistenza all'aeroporto di Palermo: "Nessuno ci ha mai riposto per fornire aiuto". E ancora: "Perché non hanno controllato il biglietto della nonna a terra o una volta salita a bordo?"

