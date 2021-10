Promuovevano farmaci anti-Covid, i Nas oscurano 42 siti web

I Nas hanno oscurato 42 siti web sui quali venivano promosse e offerte, anche in lingua italiana, varie tipologie di medicinali correlate per lo più all’emergenza pandemica da Covid-19. Oltre a una serie di farmaci recanti varie indicazioni terapeutiche e soggetti a obbligo di prescrizione i carabinieri del Nas hanno individuato l’offerta in vendita di medicinali contenenti principi attivi soggetti a particolari restrizioni d’uso e specifiche indicazioni d’impiego clinico o sperimentale in relazione all’infezione da Covid «conducendo una mirata attività di ricerca, in particolare, sull'ivermectina (presente in ben 35 siti) antiparassitario utilizzato anche in campo veterinario e per il quale l’Ema, nel marzo 2021, aveva raccomandato di non utilizzare il principio attivo per la prevenzione o il trattamento del Covid-19 al di fuori degli studi clinici».

