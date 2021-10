Covid: in Italia 3.725 nuovi casi e 24 morti, 0,9% il tasso di positività

Lieve calo della curva epidemica in Italia, che era in crescita da diversi giorni. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 3.725 contro i 3.908 di ieri. Riduzione del numero dei tamponi, 403.715 (ieri 491.574) con un tasso di positività che sale allo 0,9% (+0,1%). In calo i decessi, 24 (ieri 39), per un totale di 131.826 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Le terapie intensive aumentano di 3 unità (ieri -5) e sono 341 con 18 ingressi del giorno, così come sono in crescita i ricoveri ordinari, in rialzo da alcuni giorni: sono 18 in più (ieri +12) e 2.473 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

