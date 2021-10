Era stanco della convivenza "forzata" con la moglie. E così un 30enne ha scelto di evadere dai domiciliari e presentarsi in caserma dai carabinieri di Guidonia, in provincia di Roma, chiedendo di continuare a scontare la pena in carcere, lontano dalla compagna. E i militari dell'Arma lo hanno... accontentato, con l'accusa di evasione.

