Maltempo, allerta rossa in Calabria e Sicilia. Domani scuole chiuse a Messina, Reggio, Catanzaro e Crotone

Prosegue la marcata fase di maltempo che sta interessando in particolare Sicilia e Calabria, con fenomeni in parziale estensione nelle prossime ore a Puglia e Basilicata, specie sui relativi settori meridionali e ionici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (http://www.protezionecivile.gov.it).

In Sicilia

Numerosi disagi a causa del maltempo in Sicilia, soprattutto nella zona orientale, con la Protezione Civile che ha fatto salire il livello di allerta da arancione a rossa. Il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha disposto la chiusura delle scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado in città per la giornata di domani lunedì 25 ottobre e con decorrenza immediata dei parchi e dei cimiteri comunali. La decisione è stata presa d’intesa con il prefetto Maria Carmela Librizzi e i tecnici comunali della protezione civile comunale. Scuole chiuse anche a Messina, firmata l'ordinanza. Allo stesso modo hanno già deciso anche 27 comuni della zona jonica e centri dell'area tirrenica come Barcellona. Il rettore ha disposto la sospensione dell’attività didattica in tutti i Dipartimenti dell’ Ateneo peloritano. Scuole chiuse anche a Capo d'Orlando.

Una forte perturbazione proveniente dalla Libia e che sta attraversando il Mediterraneo centrale sta causando danni e allagamenti a Pantelleria. L’isola è stata investita da una violento nubifragio, con pioggia e vento, che ha trasformato le strade delle contrade in fiumi, suscitando forte preoccupazione tra gli abitanti. Pantelleria era già stata investita lo scorso 11 settembre da una tromba d’aria che aveva provocato 2 morti e 9 feriti.

Situazione molto difficile anche nella Sicilia orientale, dove è scattato l’allerta rosso da parte della Protezione Civile. A Scordia, nel catanese. Il sindaco ha chiesto al dirigente della protezione civile Salvatore Cocina l’intervento di volontari per far fronte al violento nubifragio che si è abbattuto nel comune. Diversi alberi sono caduti a Piazza Armerina (Enna), uno dei quali ha danneggiato un’auto. Alberi abbattuti e disagi anche sull'autostrada Palermo Catania, nei pressi di Motta Sant'Anastasia, e sulla Palermo Mazara del Vallo, in prossimità dello svincolo di Salemi.

In Calabria

A seguito della diffusione del bollettino di allerta meteo di livello rosso, diramato dalla Protezione civile regionale per l’intera giornata di domani, stante il livello massimo di criticità, il sindaco Sergio Abramo, ha disposto la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado - compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, attività scolastiche ed extrascolastiche - e degli impianti sportivi della città di Catanzaro per domani lunedì 25 ottobre. Il provvedimento si rende necessario, in via precauzionale e per l’elevata criticità, in previsione del persistere di precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale, venti forti e mareggiate lungo le coste esposte. Una situazione che potrebbe comportare rilevanti problematiche connesse alle difficoltà di spostamento con mezzi pubblici e privati.

Scuole chiuse a Reggio Calabria

Arriva l'ordinanza del sindaco Falcomatà: "In queste ore la Protezione Civile ha emesso un nuovo messaggio di allerta livello ROSSO per tutta la giornata di domani. Vi comunico quindi che ho appena firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani lunedi 25 ottobre. Qui l'ordinanza: https://bit.ly/3nnIR4b . Ragazzi, come sempre, nulla da festeggiare, anche perchè capisco i disagi anche per i genitori che lavorano e devono organizzarsi cercando qualcuno che stia con voi. Piuttosto domani approfittate per studiare…

Ps: io non so se e quanto pioverà, non sono un meteorologo. Ma siccome sulla sicurezza della mia comunità e soprattutto sulla salute dei bambini e dei ragazzi non si può sfidare la sorte, nè affidarsi alle convinzioni di "miocuggino" noto esperto di nuvole e temporali, devo necessariamente attenermi, come ho sempre fatto, alle indicazioni ufficiali della Protezione Civile. E quindi di fronte ad un'allerta rossa l'attenzione deve essere sempre massima e le scuole devono stare chiuse. E chiedo anche la vostra collaborazione, meglio un eccesso di scrupolo prima, che un problema in più dopo".

Scuole chiuse a Catanzaro

Ordinanza contingibile ed urgente a firma del sindaco di Catanzaro che riguarda la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie (compresi i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche, e degli impianti sportivi ricadenti nel territorio di Catanzaro) per la giornata di lunedì 25 ottobre 2021 a causa di avverse condizioni meteorologiche

Scuole chiuse a Crotone

Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, che ha presieduto questa sera il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, attivo già da ieri pomeriggio, a seguito dell’allerta livello rosso emanata dalla Protezione Civile Regionale e delle risultanze della riunione ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani lunedì 25 ottobre.

Il provvedimento si è reso necessario in previsione del rischio di eventi meteo che potrebbero rendere problematica la circolazione stradale ed il mantenimento di idonee condizioni di sicurezza per il raggiungimento degli istituti scolastici e a tutela della pubblica incolumità E’ stata inoltre prevista la chiusura della villa comunale e dei parchi cittadini per la giornata di domani. Scuole chiuse anche a Vibo

Scuole chiuse a Corigliano Rossano e Acri

A seguito della diffusione del bollettino della data odierna della Protezione Civile regionale, con la quale è stata comunicato il livello di allertamento "Rosso" per precipitazioni metereologiche a partire dalla mezzanotte di oggi, si è riunito il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, presieduto dal Sindaco, alla presenza dei responsabili dei settori comunali Protezione Civile, Reti e Manutenzione, Ambiente ed Energia, Politiche di Promozione Sociale, Patrimonio, Polizia Locale, oltre che dell'assessore alla Manutenzione del Territorio ed al Personale. Si è deciso, per ragioni precauzionali, di disporre, sul territorio comunale, la sospensione delle attività didattiche per la giornata di domani, 25 ottobre 2021: sarà emanata apposita ordinanza sindacale nelle prossime ore. Inoltre è stata disposta l'estensione del C.O.C. con conseguente predisposizione di servizi di reperibilità anche notturna dei servizi comunali. Ogni eventuale segnalazione o richiesta di intervento da parte della popolazione (per ciò che riguarda la perturbazione metereologica prevista e fino a cessata esigenza) può essere comunicata attraverso il numero telefonico 0983516141. (Anna Russo)

Previsioni

L'avviso prevede il persistere di precipitazioni intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria, con fenomeni particolarmente insistenti sui settori ionici; dalle prime ore di domani, lunedì 25 ottobre, sono previste inoltre precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Basilicata, con fenomeni più intensi sui settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. L'avviso prevede anche il persistere di venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, sud-orientali sulla Calabria, specie sui settori ionici. Dal primo mattino di domani, lunedì 25 ottobre, venti di burrasca sud-orientali, con raffiche di burrasca forte, interesseranno anche Puglia e Basilicata, specie sui relativi settori ionici. Attese intense mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per oggi e domani allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico su parte della Calabria e della Sicilia. Nella giornata di domani, lunedì 25 ottobre l’allerta sarà arancione sui restanti settori delle due regioni e, per rischio temporali, riguarderà anche parte della Basilicata; allerta gialla meteo-idro in Puglia e Basilicata. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (http://www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

