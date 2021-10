No Green pass a Trieste, il portuale ex pugile Tuiach: "Ho il Covid, forse per l’acqua degli idranti"

Fabio Tuiach, portuale ed ex pugile, tra i partecipanti in questi giorni alle proteste no Green pass a Trieste, ha il Covid. Ad annunciarlo è stato lo stesso Tuiach attraverso il suo canale Telegram. Il portuale - e anche ex consigliere comunale - afferma di aver fatto due tamponi che hanno dato esito positivo e di essere in attesa di quello ufficiale. «Ho proprio il Covid - scrive sul tweet - che a mio avviso assomiglia molto a una influenza stagionale».

«Per me - aggiunge poi in un messaggio vocale - il Covid è una truffa». «Forse - prosegue - l’acqua degli idranti non mi ha fatto bene» riferendosi alle fasi di sgombero dell’area antistante il varco 4 del Porto a cura delle Forze dell’ordine. Tuiach nel recente passato era stato al centro di polemiche per un post provocatorio omofobo contro le coppie gay, per posizioni contro Liliana Segre e per aver pubblicato una foto di Hitler in occasione del Giorno della Memoria.

