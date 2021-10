Monitoraggio Gimbe, 6% del personale scolastico non è vaccinato

"Lo zoccolo duro di personale scolastico non vaccinato sfiora il 6%". Inoltre "non è previsto screening periodico dei contagi nelle strutture scolastiche se non nelle scuole sentinella, di cui però mancano i dati pubblici".

Troppe risorse vengono investite per disinfettare le superfici e poche per areare ambienti in cui il distanziamento interpersonale di un metro "è un obbligo flessibile in classi pollaio".

E’ quanto emerge dal monitoraggio Gimbe Sicurezza COVID-19 nelle scuole che mette in allerta: "ancora non c'è un

effetto scuola" ma "i focolai segnalati invitano a tenere alta la guardia".

